ВСМ Москва-Петербург появится на карте московского метро к 2030 году

Скоростные поезда свяжут две столицы за 2 часа.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва - Санкт-Петербург включена в карту развития рельсового каркаса столицы на 2026-2030 годы. В официальном сообщении подчеркивается, что включение этого масштабного проекта в схему московского метрополитена подтверждает его особое стратегическое значение для транспортной системы страны.

На новой транспортной карте высокоскоростная магистраль будет интегрирована с Ленинградско-Казанским диаметром (МЦД-3), что обеспечит удобные пересадки для пассажиров. Проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург планируется реализовать к 2028 году. Эта линия станет ключевым элементом транспортного сообщения между Центральным и Северо-Западным федеральными округами, передает ТАСС.

По данным инфоцентра, реализация этого проекта станет первым шагом в создании общероссийской сети высокоскоростных железных дорог, которая в перспективе должна охватить до 80% территории страны. Протяженность магистрали между двумя столицами составит около 700 километров. Специально разработанные поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час, что позволит сократить время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до чуть более двух часов.

Ранее сообщалось, что РЖД хотят запустить новые плацкартные вагоны в 2026 году

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД