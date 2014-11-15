  1. Главная
В Петербурге траулер "Капитан Геллер" готовится к испытаниям
Сегодня, 10:57
В Петербурге траулер "Капитан Геллер" готовится к испытаниям

Траулер предназначен для промысла рыбы на Северном и Дальневосточном бассейнах.

В Петербурге к ходовым испытаниям подготавливается морозильный траулер "Капитан Геллер". Это рыболовецкое судно может добывать до 150 тонн рыбы в сутки и замораживать до 100 тонн готовой продукции, передает 7 ноября телеканал "Санкт-Петербург"

Траулер предназначен для промысла рыбы на Северном и Дальневосточном бассейнах. Готовность судна сегодня составляет свыше 90%. 

Мы действительно делаем большую ставку на судостроение. Уже сейчас для нас это значимая доля нашей промышленности, более 20%. Как раз после модернизации "Северной верфи" мы рассчитываем, что у нас этот процент в промышленности вырастет и, может быть, достигнет 25-30%. 

Александр Ситов, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга

Траулер назван в честь советского капитана Льва Геллера. Это первое судно в серии. 

Ранее на Piter.TV: из Петербурга в Антарктиду вышло судно "Академик Федоров". 

Фото: пресс-служба Смольного 

