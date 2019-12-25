"Теплосеть" предупредила об испытаниях на Васильевском острове 30 марта

"Теплосеть" проводит испытания на Васильевском острове в среду, 30 марта. Предприятие проверит на максимальную температуру теплоносителя более 230 километров на острове.
Проводить подобные испытания необходимо в отопительный сезон. Отопление при этом не выключат, но подача горячей воды будет ограничена. Работы позволят обнаружить дефекты на теплосети.
Пресс-служба показала зону, в которой пройдут испытания.
Температура теплоносится составит от 100 до 110 градусов.
Также свои испытания начал "ТЭК СПб".
Фото: Теплосеть Санкт-Петербурга
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