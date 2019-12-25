"Теплосеть" предупредила об испытаниях на Васильевском острове 30 марта

Горячую воду временно отключат.

"Теплосеть" проводит испытания на Васильевском острове в среду, 30 марта. Предприятие проверит на максимальную температуру теплоносителя более 230 километров на острове.

Проводить подобные испытания необходимо в отопительный сезон. Отопление при этом не выключат, но подача горячей воды будет ограничена. Работы позволят обнаружить дефекты на теплосети.

Пресс-служба показала зону, в которой пройдут испытания.

Температура теплоносится составит от 100 до 110 градусов.

Также свои испытания начал "ТЭК СПб".

Фото: Теплосеть Санкт-Петербурга