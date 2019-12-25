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"Теплосеть" предупредила об испытаниях на Васильевском острове 30 марта
Сегодня, 9:32
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"Теплосеть" предупредила об испытаниях на Васильевском острове 30 марта

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Горячую воду временно отключат.

"Теплосеть" проводит испытания на Васильевском острове в среду, 30 марта. Предприятие проверит на максимальную температуру теплоносителя более 230 километров на острове. 

Проводить подобные испытания необходимо в отопительный сезон. Отопление при этом не выключат, но подача горячей воды будет ограничена. Работы позволят обнаружить дефекты на теплосети. 

Пресс-служба показала зону, в которой пройдут испытания.

Температура теплоносится составит от 100 до 110 градусов. 

Также свои испытания начал "ТЭК СПб". 

Фото: Теплосеть Санкт-Петербурга

Теги: испытания, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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