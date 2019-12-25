В Петербурге вынесли приговор иностранцу, расписавшему Аничков дворец на узбекском

Суд назначил штраф в размере 30 000 рублей, однако учитывая период нахождения подсудимого под стражей, его освободили от выплаты.

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор Дилшоду Янгибоеву, признав его виновным в повреждении объектов культурного наследия (четыре эпизода по статье 243 Уголовного кодекса РФ). Информация об этом была предоставлена Объединённой пресс-службой судов города.

2, 3 и 11 сентября Янгибоев, находясь в историческом центре Санкт-Петербурга, оставил граффити на объектах культурного наследия "Павильон садовый северный" и "Ограда чугунная", являющихся частями ансамбля дворца Аничкова и Кабинета Его Императорского Величества. Согласно материалам дела, мужчина написал зелёной краской непонятные буквы на узбекском языке на постаменте статуи воина, расположенного напротив Невского проспекта, а также сделал ещё две надписи на каменной кладке ограды. Эти действия привели к повреждениям постамента скульптуры и ограждения, которые потребовали ремонта.

Деяния Янгибоева нанесли материальный ущерб образовательному учреждению "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных" на сумму 16 977,60 рублей, уточнили в суде. Янгибоев признал свою вину и выразил раскаяние. Дело рассмотрели в упрощённом порядке.

Суд назначил штраф в размере 30 000 рублей, однако учитывая период нахождения подсудимого под стражей, его освободили от выплаты. Янгибоева выпустили из зала суда.

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Фото: Piter.TV