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В Петербурге прокуратура потребовала исключить из реестра такси 23 машины
Сегодня, 14:46
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В Петербурге прокуратура потребовала исключить из реестра такси 23 машины

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Дело в их цвете: авто должны быть белыми.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере организации регулярных перевозок пассажиров. К мероприятию были привлечены сотрудники Госавтоинспекции и городского комитета по транспорту. 

Во время рейда выявили 23 автомобиля такси, которые не соответствовали цветовой гамме, предусмотренной Законом Петербурга от 29.06.2023 №417-80 "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Петербурге". Машины должны быть белыми. 

Материалы проверки направлены в уполномоченный орган для решения вопроса об исключении авто из реестра. Фактическое устранение нарушений контролируют. 

Ранее на Piter.TV: таксист проведет 2 года в колонии за похищение 1 млн рублей у пассажира. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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