В Петербурге прокуратура потребовала исключить из реестра такси 23 машины

Дело в их цвете: авто должны быть белыми.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере организации регулярных перевозок пассажиров. К мероприятию были привлечены сотрудники Госавтоинспекции и городского комитета по транспорту.

Во время рейда выявили 23 автомобиля такси, которые не соответствовали цветовой гамме, предусмотренной Законом Петербурга от 29.06.2023 №417-80 "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Петербурге". Машины должны быть белыми.

Материалы проверки направлены в уполномоченный орган для решения вопроса об исключении авто из реестра. Фактическое устранение нарушений контролируют.

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Фото: Piter.TV