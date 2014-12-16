В Петербурге прокуратура потребовала исключить из реестра такси 23 машины

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере организации регулярных перевозок пассажиров. К мероприятию были привлечены сотрудники Госавтоинспекции и городского комитета по транспорту.
Во время рейда выявили 23 автомобиля такси, которые не соответствовали цветовой гамме, предусмотренной Законом Петербурга от 29.06.2023 №417-80 "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Петербурге". Машины должны быть белыми.
Материалы проверки направлены в уполномоченный орган для решения вопроса об исключении авто из реестра. Фактическое устранение нарушений контролируют.
Ранее на Piter.TV: таксист проведет 2 года в колонии за похищение 1 млн рублей у пассажира.
Фото: Piter.TV
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