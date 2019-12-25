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Эксперты прокомментировали иск Евросоюза в ВТО против России
Сегодня, 8:59
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Эксперты прокомментировали иск Евросоюза в ВТО против России

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Эксперты рассказали, как может ответить Россия на претензии.

Евросоюз подал иск в ВТО против России по поводу лишения европейских компаний возможности участия в закупках на 290 млрд. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты считают, что единственным верным ответом от России будет объяснение, что из-за введенных Европой и США санкций европейские компании перестали быть надежными поставщиками: они срывают контракты и подвергают угрозе сотрудничество, причем по политическим причинам. В этой ситуации России приходится принимать меры, чтобы обеспечить надежность другими средствами, например импортозамещением. 

Ранее Валентина Матвиенко назвала цинизмом претензии Евросоюза из-за импортозамещения в РФ. 

Фото: Pexels 

Теги: импортозамещение, санкции, торговля
Категории: Лента новостей, Новости России,

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