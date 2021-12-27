Матвиенко назвала цинизмом претензии Евросоюза из-за импортозамещения в РФ

Москва не нарушила ни норм ВТО, ни правил конкурентной торговли, считает спикер.

Планы Европейского союза, касающиеся требований от России компенсации за импортозамещение, являются "апофеозом беспочвенности". Такое мнение в ходе пресс-конференции выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

25 декабря появилась информация, что Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с иском, в котором предъявил России претензии на 290 миллиардов евро. Утверждается, что на такую сумму Россия якобы дискриминировала европейские товары политикой импортозамещения.

По словам Матвиенко, Москва не нарушила ни норм ВТО, ни правил конкурентной торговли.

Беспредельно циничная политика. Сначала ЕС ввел санкции против РФ. И что они ожидали? Что мы будем просто с этим мириться, сидеть сложа руки и не производить импортозамещения тех товаров, которые к нам не поступают в связи с санкциями на наш рынок? Валентина Матвиенко, спикер СФ

Она подчеркнула, что Россия намерена продолжать проводить импортозамещение для обеспечения стабильности собственной экономики. Матвиенко отметила, что Западу следовало заранее проанализировать последствия введенных в отношении Москвы санкций, прежде чем принимать политически необоснованные решения.

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