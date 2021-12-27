США пригрозили России "самыми сильными" санкциями из-за Украины

В Вашингтоне напомнили Москве, что ей не следует посягать на суверенитет Украины.

Соединенные Штаты могут ввести против России беспрецедентные санкции из-за Украины. Об этом заявила в эфире телевизионного канала CBS вице-премьер США Камала Харрис.

В Вашингтоне напомнили Москве, что ей не следует посягать на суверенитет Украины.

Мы совершенно ясно дали понять, что Россия не должна вторгаться в суверенитет Украины, что мы стоим за ее территориальную целостность. Мы работаем с нашими союзниками в этом отношении, и мы ясно дали понять, что готовы ввести санкции, которых вы раньше не видели. Камала Харрис, вице-президент США

Какие именно будут введены ограничения против России Харрис говорить не стала.

Ранее экс-представитель Государственного департамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер призвал ввести новые санкции против РФ. По его словам, применение ограничений необходимо для предотвращения ее "вымогательских требований" и принуждения, чтобы она пошла на уступки.

Видео: YouTube / Face the Nation