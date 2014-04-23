Экс-представитель Госдепа по Украине призвал ввести новые санкции против РФ

Их снимут, если Москва откажется от "военной эскалации".

Соединенные Штаты страны Запада обязаны ввести ограничения в отношении Российской Федерации. Так считает бывший специальный представитель американского Государственного департамента по Украине Курт Волкер. Свое мнение он выразил в статье, опубликованной на сайте Центра анализа европейской политики.

По словам Волкера, применение санкций против Москвы необходимо для предотвращения ее "вымогательских требований" и принуждения, чтобы она пошла на уступки. До этого, отметил он, Вашингтон и союзники накладывали экономические ограничения на РФ только после того, как она "сделала что-то плохое".

Тенденция должна поменяться – Западу следует ввести новые санкции прямо сейчас и согласиться снять их только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации. Курт Волкер, экс-представитель Госдепа США по Украине

Он выразил мнение, что такая политика по отношению к Москве поможет предотвратить "агрессию" на Украине. Волкер не стал уточнять, как российские власти могут угрожать соседней стране, перемещая свои войска по собственной территории.

Ранее украинский политолог Карасев перешел на русский язык и призвал сменить власть в стране.

Фото: Twitter / SpecRepUkraine