Украинский политик и политолог Вадим Карасев во время обсуждения большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина перешел на русский язык и заявил, что в стране следует поменять власть. Это произошло в эфире телевизионного канала "Украина 24".
По мнению Карасева, Киев легкомысленно относится к "российской угрозе", и выразил уверенность, что на этот раз Москва точно "не блефует". Он отметил, что на фоне происходящего украинские власти "уехали до конца января".
Надо серьезно к этому отнестись, надо же, наверное, перезарядить – перевыборы делать. Нужен новый правящий класс, новые депутаты, не те, что сейчас <…>. Враг у ворот – а они уехали до конца января.
Вадим Карасев, украинский политик
Он также считает необходимым сформировать коалиционное правительство, чтобы сообща принять решение о дальнейших взаимоотношениях с Россией.
Ранее на Украине "отменили" третью мировую войну.
Видео: YouTube / Україна 24
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