Он считает, что Киев легкомысленно относится к "российской угрозе".

Украинский политик и политолог Вадим Карасев во время обсуждения большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина перешел на русский язык и заявил, что в стране следует поменять власть. Это произошло в эфире телевизионного канала "Украина 24".

По мнению Карасева, Киев легкомысленно относится к "российской угрозе", и выразил уверенность, что на этот раз Москва точно "не блефует". Он отметил, что на фоне происходящего украинские власти "уехали до конца января".

Надо серьезно к этому отнестись, надо же, наверное, перезарядить – перевыборы делать. Нужен новый правящий класс, новые депутаты, не те, что сейчас <…>. Враг у ворот – а они уехали до конца января. Вадим Карасев, украинский политик

Он также считает необходимым сформировать коалиционное правительство, чтобы сообща принять решение о дальнейших взаимоотношениях с Россией.

Ранее на Украине "отменили" третью мировую войну.

Видео: YouTube / Україна 24