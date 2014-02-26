Житель Петербурга подал иск к губернатору по поводу езды электросамокатов по тротуарам

Истец пишет, что в 2022 году Верховный суд РФ признал самокат транспортным средством.

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал иск местного жителя к губернатору Александру Беглову. Мужчина хочет, чтобы запретили езду электросамокатов по тротуарам, сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Истец пишет, что в 2022 году Верховный суд РФ признал самокат транспортным средством, и поэтому им нельзя передвигаться по тротуарам. Средства индивидуальной мобильности делают это и нарушают права петербуржца. В частности, нарушаются ст. 3 и 17 Конституции.

К. просит суд обязать губернатора издать нормативный акт о запрете самокатам двигаться по тротуарам. Пока оставили иск без движения. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что за два месяца электросамокатчики нарушили ПДД 5,5 тыс. раз в Петербурге.

Фото: Piter.TV