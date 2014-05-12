За два месяца электросамокатчики нарушили ПДД 5,5 тыс. раз в Петербурге

К сегодняшнему дню выписали 2,5 тыс. штрафов, предупреждения вынесены 541 пользователю, заблокировано 147 аккаунтов.

В Петербурге пользователи электросамокатов нарушили правила дорожного движения почти 5,5 тыс. раз с начала сезона. Промежуточные итоги подвели сотрудники Центра управления парковками, сообщили в городском комитете по транспорту.

Наиболее распространенное нарушение – неспешивание на пешеходном переходе (4,5 тыс. случаев). Еще 491 раз пользователи передвигались на самокате вдвоем или втроем. Факт использования средств индивидуальной мобильности детьми зафиксирован 192 раза. Все эти данные переданы в кикшеринговые компании для применения наказаний.

К сегодняшнему дню выписали 2,5 тыс. штрафов, предупреждения вынесены 541 пользователю, заблокировано 147 аккаунтов.

С 1 мая прошлого года в Северной столице усилен контроль за соблюдением правил эксплуатации прокатных электросамокатов.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург оказался среди регионов-лидеров по спросу на электротранспорт.

Фото: Piter.TV