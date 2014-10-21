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Петербурженка получит компенсацию от "Теплосети" за испорченную машину из-за прорыва трубы
Сегодня, 17:26
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка получит компенсацию от "Теплосети" за испорченную машину из-за прорыва трубы

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Машина была залита водой и песком.

Петербурженке возместят убытки за машину, которая была повреждена из-за коммунальной аварии. Об этом 27-го сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Наталья Ершова подала иск к "Теплосети Санкт-Петербурга". Ее Kia Sportage пострадала 29-го июля 2020-го года в результате прорыва трубы на 19-й линии В.О., 20. Машина по факту была уничтожена, так как двигатель было не запустить, салон был залит водой и песком, а кузов сильно поврежден. Piter.TV публиковал кадры с этого прорыва. 

Ершова получила от страховой 500 тыс. рублей, но также она хотела взыскать сумму с "Теплосети". Суд согласился обязать предприятие выплатить 155 тыс. рублей, а также оплатить расходы на эвакуацию автомобиля (3000 рублей) и оценку ТС (8000 рублей). 

Фото: Живем на Васильевском | Васильевский остров

Теги: прорыв трубы, теплосеть
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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