Двор на Васильевском острове затопило холодной водой

Мощная струя бьет прямо по припаркованным машинам.

Днем 29 июля на Васильевском острове произошла крупная коммунальная авария. По словам очевидцев, в районе 18-й линии В.О. прорвало трубу с холодной водой. В сети появилось видео с места происшествия.

Поток холодной воды хлынул прямо на припаркованные во дворе машины. Больше всех досталось автомобилям, на которые была направлена мощная струя. Также могла пострадать иномарка, стоявшая в нескольких сантиметрах от места прорыва трубы. На нее сыпались камни, летевшие с земли прямо с водой.

Ранее мы писали, что обрушение фасада станции "Водоканала" в Приморском районе попало на видео.

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