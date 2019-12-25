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Петербуржец получит от "Почты России" 10 тысяч рублей за обслуживание незнакомца вне очереди
Сегодня, 11:34
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Петербуржец получит от "Почты России" 10 тысяч рублей за обслуживание незнакомца вне очереди

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Мужчина считает, что тем самым были нарушены его права как потребителя.

Петербуржец выиграл суд у "Почты России" за то, что его не обслужили в почтовом отделении из-за нарушения порядка очередности посетителей. Об этом 27-го сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истец Владимир Федченко рассказал, что 16-го февраля 2021-го года ему отказали в предоставлении услуг в отделении на Боровой улице, 2. Сотрудница почты без очереди обслужила неизвестного человека, который нарушал общественный порядок. Мужчина попросил взыскать в качестве компенсации морального вреда 10 тыс. рублей. 

Куйбышевский районный суд установил, что конфликтная ситуация действительно была. В итоге истец получил 10 тыс., а организацию оштрафовали еще на 5 тыс. рублей. 

Ранее Piter.TV рассказывал про скандал, который произошел в отделении на Бухарестской улице. Сотрудница бросилась на клиентку с оскорблениями и угрозами. 

Фото: Piter.TV

Теги: очередь, почта россии
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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