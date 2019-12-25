Прокуратура Петербурга заинтересовалась скандалом, произошедшим в отделении "Почты России"

Сотрудница бросилась на клиентку с матами и угрозами из-за того, что та пришла за посылкой.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга заинтересовалась скандалом, который произошел в отделении "Почты России" на Бухарестской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства в сфере оказания услуг почтовой связи. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий. пресс-служба прокуратуры Фрунзенского района

Днем 26 августа в отделении "Почты России" на Бухарестской улице сотрудница бросилась на клиентку с матами и угрозами из-за того, что та пришла за посылкой. Девушка пришла в отделение, чтобы забрать посылку, а ответ получила матерный: "Как вы мне все надоели, забирай свою посылку и вали отсюда, купила ношеные шмотки и будешь радоваться".

Ранее стало известно, что "Почта России" сокращает сроки доставки посылок.

Фото: Piter.tv