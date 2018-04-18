В отделении "Почты России" на Бухарестской клиентку обматерили и швырнули посылку

Неадекватную сотрудницу отделения отстранили от работы с клиентами.

Накануне около трех часов дня в отделении "Почты России" на Бухарестской улице сотрудница бросилась на клиентку с матами и угрозами из-за того, что та пришла за посылкой. Об этом сообщил телеканал 78.ru со ссылкой на жертву Галину Попову.

Девушка пришла в отделение, чтобы забрать посылку, а ответ получила матерный: "Как вы мне все надоели, забирай свою посылку и вали отсюда, купила ношеные шмотки и будешь радоваться". Галина сообщила, что сотрудница напала на нее, ударила и продолжила материть.

На видео слышно, как сотрудница сказала девушке, что с 15:00 у неё перерыв, затем швырнула в неё документы, убежала вдаль из кабинета, крича: "Иди отсюда, чокнутая!".

Представители компании отметили, что отстранили неадекватную сотрудницу и отметили, что так вести себя нельзя. Продолжается внутреннее расследование. Написала ли потерпевшая заявление в полицию, неизвестно.

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Фото: Почта России / Вконтакте