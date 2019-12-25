С бизнесмена Ебралидзе взыскали 286 млн рублей за неоплаченный участок в Тверской области

Мужчина не выполнил условия договора купли-продажи.

Куйбышевский районный суд постановил взыскать с предпринимателя Александра Ебралидзе 286 млн рублей за задолженность по договору. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, Ебралидзе обвиняется в присвоении 3 млрд рублей, которые принадлежали АО "АКБ "Констанс-Банк". Он находится под стражей.

Иск о возмещении долга подал Александр Брег. Мужчина указал, что в марте 2019 года он обязался передать в собственность Ебралидзе земельный участок в Тверской области, а тот в свою очередь должен был заплатить за него 190,5 млн рублей. Истец свои обязательства выполнил, а ответчик за участок не заплатил. В связи с этим Брег потребовал взыскать с Ебралидзе задолженность по договору (190,5 млн), неустойку в размере 182 млн рублей и судебные расходы по оплате госпошлины.

Представитель подсудимого признал факт заключения договора и неисполнения обязательств ответчиком.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга