Бизнесменам Ебралидзе и Дыгову, обвиняемым в растрате 3 млрд рублей, продлили арест

Они возражали против продления меры пресечения.

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил заключение под стражей двум бывшим бизнесменам — Александру Ебралидзе и Эльдару Дыгову. Об этом 24 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Они подозреваются в присвоении 3 млрд рублей, которые принадлежали АО "АКБ "Констанс-Банк".

Недавно Ебралидзе пытался оспорить решение суда о заключении под стражу, однако его апелляция оказалась неуспешной.

Следствие собирается опросить еще 14 свидетелей, установить местонахождение и допросить руководителей ряда аффилированных и подконтрольных юридических лиц, исследовать выписки по движению денег по счетам фигурантов и их родственников. Кроме того, уголовное дело в отношении экс-главы банка Дыгова необходимо выделить в отдельное производство. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Адвокаты Ебралидзе считают, что достаточных доказательств для его заключения нет. Оба подозреваемых останутся под стражей до 23 июня 2022 года.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга