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Бизнесменам Ебралидзе и Дыгову, обвиняемым в растрате 3 млрд рублей, продлили арест
Сегодня, 17:33
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Бизнесменам Ебралидзе и Дыгову, обвиняемым в растрате 3 млрд рублей, продлили арест

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Они возражали против продления меры пресечения.

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил заключение под стражей двум бывшим бизнесменам — Александру Ебралидзе и Эльдару Дыгову. Об этом 24 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Они подозреваются в присвоении 3 млрд рублей, которые принадлежали АО "АКБ "Констанс-Банк".

Недавно Ебралидзе пытался оспорить решение суда о заключении под стражу, однако его апелляция оказалась неуспешной. 

Следствие собирается опросить еще 14 свидетелей,  установить местонахождение и допросить руководителей ряда аффилированных и подконтрольных юридических лиц, исследовать выписки по движению денег по счетам фигурантов и их родственников. Кроме того, уголовное дело в отношении экс-главы банка Дыгова необходимо выделить в отдельное производство. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Адвокаты Ебралидзе считают, что достаточных доказательств для его заключения нет. Оба подозреваемых останутся под стражей до 23 июня 2022 года. 

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: ебралидзе, хищение и растрата
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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