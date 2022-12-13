На торги выставят квартиру Александра Ебралидзе на Каменноостровском проспекте Петербурга

Стало известно, что ПАО "Балтинвестбанк" подготовил положение об условии продажи квартиры бизнесмена Александра Ебралидзе на Каменноостровском проспекте в Петербурге. Документ опубликовали в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
В 2012-2017 годах финансовая организация кредитовала Ебралидзе. Из 405 млн руб. выданных бизнесмену средств 338,4 млн руб. были обеспечены залогом в виде квартиры в доходном доме архитектора Федора Лидваля, который построили в начале XX века в стиле модерн.
По данным "Делового Петербурга", площадь квартиры составляет 358,9 кв. м. На торгах ее продают за 75,73 млн рублей на электронной площадке "Сбербанк-АСТ". Добавим, что квартира находится в собственности не только господина Ебралидзе, но и его супруги, с которой банку придется урегулировать отношения.
Ранее миллиардер Ебралидзе признан банкротом в Арбитражном суде. Также правосудие включило предпринимателя в реестр требований кредиторов. Ебралидзе задолжал 5,5 млрд рублей банку "Санкт-Петербург". Резолютивная часть решения появилась в базе "Электронное правосудие". В апреле 2023 года пройдёт заседание,на котором рассмотрят отсчёт Володина на новом этапе процесса.
Фото: Piter.tv
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