На торги выставят квартиру Александра Ебралидзе на Каменноостровском проспекте Петербурга

Площадь квартиры составляет 358,9 кв. м. На торгах ее продают за 75,73 млн рублей.

Стало известно, что ПАО "Балтинвестбанк" подготовил положение об условии продажи квартиры бизнесмена Александра Ебралидзе на Каменноостровском проспекте в Петербурге. Документ опубликовали в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В 2012-2017 годах финансовая организация кредитовала Ебралидзе. Из 405 млн руб. выданных бизнесмену средств 338,4 млн руб. были обеспечены залогом в виде квартиры в доходном доме архитектора Федора Лидваля, который построили в начале XX века в стиле модерн.

По данным "Делового Петербурга", площадь квартиры составляет 358,9 кв. м. На торгах ее продают за 75,73 млн рублей на электронной площадке "Сбербанк-АСТ". Добавим, что квартира находится в собственности не только господина Ебралидзе, но и его супруги, с которой банку придется урегулировать отношения.

Ранее миллиардер Ебралидзе признан банкротом в Арбитражном суде. Также правосудие включило предпринимателя в реестр требований кредиторов. Ебралидзе задолжал 5,5 млрд рублей банку "Санкт-Петербург". Резолютивная часть решения появилась в базе "Электронное правосудие". В апреле 2023 года пройдёт заседание,на котором рассмотрят отсчёт Володина на новом этапе процесса.

Фото: Piter.tv