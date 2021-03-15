Миллиардер Ебралидзе признан банкротом в Арбитражном суде

Финансовым управляющим бизнесмена назначили Александра Володина.

По решению Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, бизнесмен Александр Ебралидзе признан банкротом. Как пишет "Деловой Петербург", в качестве финансового управляющего миллиардера-должника выступает представитель СРО арбитражных управляющих "Развитие" Александр Володин.

Также правосудие включило предпринимателя в реестр требований кредиторов. Ебралидзе задолжал 5,5 млрд рублей банку "Санкт-Петербург".

Резолютивная часть решения появилась в базе "Электронное правосудие". В апреле 2023 года пройдёт заседание,на котором рассмотрят отсчёт Володина на новом этапе процесса.

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Фото: Piter.TV