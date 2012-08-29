Смольный выиграл первый суд по Конюшенному ведомству

ООО "БИМС" не смогло доказать немотивированность отказа участия компании в торгах.

В пятницу, 11 ноября, Смольный выиграл дело по иску ООО "БИМС". Компания пыталась оспорить решение к комитета имущественных отношений города отказ от участия в аукционе на право аренды Конюшенного ведомства. Об этом Piter.TV стало известно из данных картотеки арбитражных судов.

Судьба здания на Конюшенной площади решалась правосудием почти полгода. Напомним, что помимо ООО "БИМС" КИО отклонил заявки ещё 3-х потенциальных участников, поскольку они не подтвердили полномочия единственного учредителя. Аналогичное разбирательство представители ООО "БИМС" вели с городским управлением ФАС, однако и в этом случае суды первой и второй инстанций им отказали.

По данным rusprofile.ru, становной капитал проигравшей суд компании из посёлка Новоселье Ленинградской области составляет 10 тыс. рублей. Единственным учредителем выступает Александр Александров.

Ранее мы сообщили о том, что с петербургского судостроительного завода "Пелла" намерены взыскать более 800 млн рублей.

Фото: Citywalls.ru