С петербургского судостроительного завода "Пелла"намерены взыскать более 800 млн рублей

Предприятие должно было поставить заказчику 4 рыболовных траулера в рамках программы инвестквот.

Компания "Мурмансельдь 2" требует взыскать почти 824 млн рублей с судостроительного завода "Пелла". С материалами Piter.TV ознакомился в картотеке арбитражных судов.

Контракт на строительство между странами был заключён 2017 году в рамках госпрограммы инвестквот. Согласно условиям, "Пелла" обязалась создать на своих верфях 4 рыболовных траулера, благодаря чему "Андромеда" получила бы квоты на вылов рыбы.

Разбирательства начались после того, как завод нарушил сроки поставок головного судна: его должны были передать ещё весной 2020 года, но сделано этого не было.

Ранее мы сообщили о том, что приватизацию Смольным санатория "Белые ночи" отказались перенести на 2024 год.

Фото: "ПЕЛЛА" судостроительный завод