С петербургского судостроительного завода "Пелла"намерены взыскать более 800 млн рублей

Компания "Мурмансельдь 2" требует взыскать почти 824 млн рублей с судостроительного завода "Пелла". С материалами Piter.TV ознакомился в картотеке арбитражных судов.
Контракт на строительство между странами был заключён 2017 году в рамках госпрограммы инвестквот. Согласно условиям, "Пелла" обязалась создать на своих верфях 4 рыболовных траулера, благодаря чему "Андромеда" получила бы квоты на вылов рыбы.
Разбирательства начались после того, как завод нарушил сроки поставок головного судна: его должны были передать ещё весной 2020 года, но сделано этого не было.
Ранее мы сообщили о том, что приватизацию Смольным санатория "Белые ночи" отказались перенести на 2024 год.
Фото: "ПЕЛЛА" судостроительный завод
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