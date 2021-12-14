Суд отклонил апелляцию бизнесмена Ебралидзе, обвиняемого в растрате 3 млрд рублей

Он останется под стражей до конца марта.

Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил требования апелляционной жалобы бизнесмена Александра Ебралидзе. Об этом 9 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Подсудимый пытался отменить решение Куйбышевского районного суда, который постановил заключить Ебралидзе под стражу. Защита просила избрать домашний арест или запрет определенных действия.

Мужчина обвиняется в присвоении 3 млрд рублей, которые принадлежали АО "АКБ "Констанс-Банк". Экс-главу банка Эльдара Дыгова тоже арестовали.

Один из свидетелей, как указала защита, сообщил, что 01.08.2016 года сотрудники ЦБ РФ не смогли вовремя начать проверку хранилища банка, так как Дыгов сообщил, что ключи от помещения он забыл в машине, а машину оставил в Финляндии. Да и проверять нечего, денег в хранилище нет. Таким образом, защита полагала, что уже тогда Дыгов знал, что денег нет и, соответственно, не ясно, почему только через 5 лет этим вопросом озадачилось следствие. объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ебралидзе утверждал на суде, что не имеет ничего общего с происходящим и просил смягчить меру из-за обострения заболевания. Его ходатайство не удовлетворили.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга