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В Петербурге гендиректора стоматологической клиники будут судить за присвоение 15 млн рублей
Вчера, 13:11
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В Петербурге гендиректора стоматологической клиники будут судить за присвоение 15 млн рублей

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Обвиняемая переводила деньги по фиктивным договорам в счет оплаты аренды медицинского оборудования.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней женщины. Ей вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). 

Как сообщили в надзорном ведомстве, фигурантка работала генеральным директором коммерческой организации, оказывающей стоматологические услуги на Аптекарском проспекте. В период с 2021 года по 2024-й экс-сотрудница похитила 15 млн рублей у клиники. Обвиняемая переводила деньги по фиктивным договорам в счет оплаты аренды медицинского оборудования. Второй стороной была она же, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя. С заявлением о преступлении в полицию обратился учредитель. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что бывшего товароведа будут судить за присвоение 1,2 млн рублей в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: присвоение, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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