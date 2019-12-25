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Руководитель коммерческой организации ответит перед судом за присвоение 160 тыс. рублей в Петербурге
7 сентября, 13:17
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Руководитель коммерческой организации ответит перед судом за присвоение 160 тыс. рублей в Петербурге

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Задержанная признала вину и раскаялась.

Прокуратура Колпинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины, которой вменяют ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств). Об этом рассказали 7 сентября в надзорном ведомстве. 

Обвиняемая работала руководителем одного из отделений коммерческой организации и лицом, ответственным за средства. В мае она подготовила фиктивные документы и произвела выплату вверенных денег. Таким образом, фигурантка забрала наличными из сейфа более 160 тыс. рублей. Задержанная признала вину и раскаялась. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге гендиректора стоматологической клиники будут судить за присвоение 15 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: присвоение, суд
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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