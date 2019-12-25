Педагог из Петродворцового района отстояла в суде свое право на льготный проездной

Девушка работает в образовательном учреждении меньше года.

Педагог обратилась в суд, чтобы отстоять право на ежемесячную денежную выплату как молодому специалисту. Администрация Петродворцового района не хотела предоставлять женщине льготы, так как она не прописана в Петербурге. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Согласно "Социальному кодексу", Алина Блумберг должна была получать ежемесячную денежную компенсацию затрат на проезд на всех видах общественного транспорта, кроме такси, в размере 50% стоимости проездного на месяц. Она работает педагогом в государственном образовательном учреждении города, стаж составляет мене 3 лет. В районной администрации истец получила отказ.

В администрации Петродворцового района в выплате отказали, так как Блумберг живет и прописана в Ленобласти. Суд с этим аргументов не согласился, так как регистрация в данном случае не имеет значения.

Суд постановил, что учитель имеет право на ежемесячную денежную компенсацию затрат на проезд.

Напомним, что льготники Ленобласти в скором времени смогут пользоваться своими преференциями и в транспорте Ленобласти.

Фото: Piter.TV