Суд обязал владельца незаконной автостоянки у ТЦ "Меркурий" выплатить компенсацию после прорыва трубы

Компания АО "ТЭК СПб" подчёркивает важность соблюдения нормативных актов, касающихся размещения различных сооружений вблизи территорий, защищённых статусом охранных зон тепловых сетей.

Инцидент с прорывом трубопровода произошел в 2021 году возле торгового комплекса "Меркурий": горячая вода размыла грунт и асфальтовое покрытие, повредив стоящие поблизости машины. Пострадавший владелец автомобиля направил судебный иск к компании АО "ТЭК СПб", затребовав покрыть нанесённый ущерб и моральную компенсацию. Сообщение об этом поступило из официального пресс-релиза ведомства.

Однако сама компания обратилась в суд с иском к владельцу автомобильной стоянки, мотивируя это тем, что парковочные места длительное время находились в запрещённой зоне инженерных коммуникаций, несмотря на неоднократные предупреждения энергетической структуры. Автомобили, припаркованные над теплопроводом, препятствовали обслуживанию инфраструктуры и могли спровоцировать дефекты конструкции.

Арбитражный суд постановил удовлетворить требование АО "ТЭК СПб" к владельцу парковки, обязав последнего возместить весь ущерб, включая материальные потери пострадавшего собственника автомобиля, моральный вред и сопутствующие судебные затраты.

Компания подчёркивает важность соблюдения нормативных актов, касающихся размещения различных сооружений вблизи территорий, защищённых статусом охранных зон тепловых сетей. Регулярно проводятся мониторинговые мероприятия, направленные на выявление и устранение нарушений, допущенных владельцами расположенных там объектов. Нарушителям направляется письменное предупреждение о необходимости устранения несоответствий.

Так, в 2024 году зафиксировано 98 случаев несоблюдения норм, из которых 60 ситуаций были исправлены силами собственников. Оставшиеся инциденты направлены юристам предприятия для дальнейшего рассмотрения и подачи правовых документов. Сейчас в производстве судов находится 59 дел, инициированных АО "ТЭК СПб" по схожим обстоятельствам.

Ранее мы сообщили о том, что обновление теплосетей в Кировском районе Петербурга вышло на завершающий этап.

Фото: АО "ТЭК СПб"