Под Иркутском обрушилась школа

Никто не пострадал, учеников отпустили по домам.

Под Иркутском, в Уян Куйтунском районе, во вторник, 11 сентября, в местной школе обрушился переход между корпусами. Об этом сообщают российские СМИ.

К счастью, в это время все сидели в кабинетах на уроках и никто не пострадал, всех школьников отпустили домой. Занятия возобновятся в четверг, только временно они будут проходить в детском саду и ДК. На место происшествия уже выехала региональный министр образования Валентина Перегудова.

Рухнувшее здание было построено в 1983 году, в 2018 году в школу здесь пошли 230 детей. Строительство новой школы пока что не планируется.

Ранее школьники поселка Приветнинское получили новое оборудование для изучения технологии.

Фото: социальные сети





