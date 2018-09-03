Школьники поселка Приветнинское получили новое оборудование для изучения технологии

Школа поселка Приветнинское закупила новое оборудование для класса технологии. Теперь школьники, до того уже неоднократно отмеченные за успехи в изучении трудовых дисциплин, смогут более глубоко раскрыть свои таланты.

Ученики средней общеобразовательной школы поселка Приветнинское неоднократно демонстрировали значительные успехи в изучении трудовых дисциплин. В прошлом году школу небольшого поселка даже выдвинули в топ-100 школ России за особые достижения учеников. Ко Дню знаний администрация школы порадовала учеников новым оборудованием для класса технологии.

Новое оборудование было куплено на деньги, предоставленные комитетом образования Ленинградской области. По словам директора, это заслуга коллектива школы. Поровну, как учителей, так и учеников.

Комитетом образования Ленинградской области осуществляется прогамма "Современное образование в Ленинградской области". По этой прогамме нам выделены средства в размере 280 тысяч рублей на покупку нового оборудования для класса технологии. - Сергачев Сергей, ИО директора МБОУ Приветнинская СОШ

Наши школьники достойны того, чтобы заниматься в хороших условиях, - рассказывает директор. Все лето мы готовились к учебному году и за этот короткий период отремонтировали пять классов, обустроили территорию, подготовили классы. Кроме того, наши учащиеся, участвуя в различных конкурсах заняли призовые места и во всероссийских и в региональных олимпиадах. Благодаря этим достижениям мы вошли в топ-100 лучших школ России.

На деньги, полученные от гранта были приобретены новый компьютер, печатное устройство со сканером, плоттер, а также несколько швейных машин. Шитье для Приветинской школы - особая гордость. Девушка Кристина стала победителем всероссийской олимпиады по технологии, представив жюри костюмы, сшитые под руководством школьного учителя. Сейчас в школе появилась еще одна восходящая трудовая звезда: Алтышева Алсу. Будучи ученицой 9 класса, в прошлом году она совсем немного не дотянула до федерального конкурса, также представив жюри свои костюмы, сшитые для школьной театральной постановки. В этом году Алсу осталась в Приветнинской СОШ и планирует попробовать свои силы в школьной олимпиаде снова.

С новым оборудованием и до того успешные в трудовых дисциплинах школьники поселка Приветнинское смогут еще глубже раскрыть свои таланты.

Фото, видео: Piter.TV