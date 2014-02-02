В поселке Приветнинское пьяный водитель насмерть сбил пешехода

На выходных в поселке Приветнинское водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть пешехода. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.
В 3:00 2 октября на 17 км а/д "Зеленогорск-Приморск-Выборг", 38-летний водитель Nissan X-Trail в состоянии алкогольного опьянения сбил 34-летнего пешехода. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее выпивший водитель насмерть сбил женщину в Сосново.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все