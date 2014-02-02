В поселке Приветнинское пьяный водитель насмерть сбил пешехода

Возбуждено уголовное дело.

На выходных в поселке Приветнинское водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть пешехода. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В 3:00 2 октября на 17 км а/д "Зеленогорск-Приморск-Выборг", 38-летний водитель Nissan X-Trail в состоянии алкогольного опьянения сбил 34-летнего пешехода. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее выпивший водитель насмерть сбил женщину в Сосново.

Фото: Piter.tv