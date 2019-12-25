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Выпивший водитель насмерть сбил женщину в Сосново
Сегодня, 15:58
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Выпивший водитель насмерть сбил женщину в Сосново

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От полученных травм пострадавшая скончалась на месте аварии.

Пьяный владелец BMW совершил наезд на жительницу Ленобласти под Приозерском. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 3 октября.

Инцидент произошел накануне, 2 октября, около 17:30  на 23-м километре трассы "Пески - Подгорье". Водитель сбил 39-летнюю женщину, которая шла по обочине шоссе. От полученных травм женщина погибла на месте аварии.

Кроме того, серьезные повреждения получил и пассажир BMW. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Всеволожском проспекте столкнулись квадроцикл и легковушка.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп, пьяный водитель, смертельная авария, сосново
Категории: Новости Ленинградской области, ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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