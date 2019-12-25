Выпивший водитель насмерть сбил женщину в Сосново

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте аварии.

Пьяный владелец BMW совершил наезд на жительницу Ленобласти под Приозерском. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 3 октября.

Инцидент произошел накануне, 2 октября, около 17:30 на 23-м километре трассы "Пески - Подгорье". Водитель сбил 39-летнюю женщину, которая шла по обочине шоссе. От полученных травм женщина погибла на месте аварии.

Кроме того, серьезные повреждения получил и пассажир BMW. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Всеволожском проспекте столкнулись квадроцикл и легковушка.

Фото: Piter.tv