На Всеволожском проспекте столкнулись квадроцикл и легковушка

Сегодня, 3 октября, во Всеволожске произошло необычное ДТП. На дороге столкнулись автомобиль и квадроцикл. От удара второе транспортное средство перевернулось. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Сейчас медики пытаются привести в чувства водителя квадроцикла. На месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства аварии.
Ранее на Piter.tv сообщили, что водители Петербурга возмутились, увидев самокатчика с ребенком на Мурманском шоссе.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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