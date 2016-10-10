На Всеволожском проспекте столкнулись квадроцикл и легковушка

Медики пытаются спасти водителя квадроцикла прямо на месте аварии.

Сегодня, 3 октября, во Всеволожске произошло необычное ДТП. На дороге столкнулись автомобиль и квадроцикл. От удара второе транспортное средство перевернулось. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Сейчас медики пытаются привести в чувства водителя квадроцикла. На месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что водители Петербурга возмутились, увидев самокатчика с ребенком на Мурманском шоссе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург