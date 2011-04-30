В Киришах прокуратура проводит проверку по факту оставления девочки ночью на улице

Установлено, что 30-летняя мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ушла домой, оставив дочь на улице.

Киришская городская прокуратура проводит проверку по факту оставления ребенка без присмотра ночью на улице. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, в ночь на 29 июля, около двух часов ночи сотрудниками полиции у дома №34 по улице Строителей в городе Кириши была обнаружена девочка 2022 года рождения, оставленная в коляске-велосипеде.

Установлено, что 30-летняя мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ушла домой, оставив дочь на улице. В правоохранительные органы женщина обратилась только около восьми утра, когда обнаружила отсутствие ребенка.

Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям родителей, а также работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, её состояние стабильное.

Видео: Telegram/ Прокуратура Ленинградской области