Пьяная жительница Киришей оставила дочь ночью в коляске на улице

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

Пьяная жительница Киришей бросила дочь в коляске ночью на улице. Об этом сообщили в "Оперативном прикрытии".

В половину второго ночи 29 июля в полицию поступило сообщение о том, что у дома по улице Строителей в детской коляске обнаружена девочка, на вид 2-3 года. На скорой помощи ее отправили в районную больницу.

Правоохранители установили, что девочке три года исполнится через полмесяца. Её 30-летняя мать около часа ночи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила на улице и ушла домой.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), женщина находится под подпиской о невыезде.

В конце мая в Петербурге на улице Михайлова пьяная мать оставила дочку в коляске на лестничной площадке.

Фото: Piter.tv