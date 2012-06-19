За первые 12 дней июня Сбер выдал 36,5 тысячи ипотечных кредитов на 120 млрд рублей

Ипотечные программы с господдержкой продолжают пользоваться высоким спросом у россиян.

За первые 12 дней июня 2023 года Сбер выдал 36,5 тысячи ипотечных кредитов на 120 млрд рублей. По данным Домклик Сбербанка, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатель вырос более чем в три раза – тогда объём выдач составил 36,6 млрд рублей. При этом за весь июнь прошлого года банк выдал 32,3 тысячи жилищных кредитов на 95,6 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Сбера в ходе ПМЭФ-2023.

Ипотечные программы с господдержкой продолжают пользоваться высоким спросом у россиян. За 12 дней июня Сбер выдал 13,1 тысячи кредитов на 57 млрд рублей по льготным программам "Господдержка", "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Ипотека для IT". Это более чем в три раза больше, чем за такой же период 2022 года, в количественном выражении и в 2,7 раза – в денежном.

Чаще всего ипотеку в начале июня оформляли жители Москвы (выдано кредитов на 34,8 млрд рублей), Московской области (33,6 млрд рублей), Краснодарского края (21,6 млрд рублей), Санкт-Петербурга (20,2 млрд рублей) и Тюменской области (18,3 млрд рублей).

Также отмечается, что Сбер не наблюдает перегрева на рынке ипотеки.

Фото: пресс-служба Сбера