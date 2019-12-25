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Биолог запретил осенью кормить уток Петербурга и Ленобласти
Сегодня, 9:30
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nastya960

Биолог запретил осенью кормить уток Петербурга и Ленобласти

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При этом уток лучше кормить не хлебом, а комбикормом.

Автор и ведущий блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков рассказал, как осенняя кормежка уток в Петербурге и Ленобласти может повлиять на состояние птиц. Об этом он рассказал ЛенТВ24.

Биолог отметил, что на данный момент уткам и так хватает естественного корма (водные растения и трава). Дополнительная кормежка будет влиять на их миграцию. Кормить уток можно только зимой, если они всё-таки остались в нашем регионе.

Кормить начинаем тогда, когда средняя температура ночью держится в районе -10 градусов, днем -5.

Павел Глазков

При этом уток лучше кормить не хлебом, а комбикормом, который продается в специализированных магазинах.

Ранее эксперт рассказал, чем кормить белок.

Фото: Piter.tv

Теги: павел глазков, утки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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