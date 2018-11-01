Эксперт рассказал, чем кормить белок

Биолог призывает подкармливать белок в парках.

Кандидат биологических наук Павел Глазков в эфире телеканала "Санкт-Петербург". рассказал, кормить белок в городских парках можно и нужно.

Эксперт отметил, что животных необходимо подкармливать рецкие или кедровые орехи, а также фундук, нарезанные яблоки, морковь и бананы. Особенно пушистым зверькам необходима подкормка зимой: на прогулку можно прихватить с собой курагу, изюм и самое любимое лакомство – сало. Ни в коем случае не давайте арахис, печенье, шоколад, а также соленую или копченую еду.

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