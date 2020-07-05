Петербуржцам дали советы по выбору корма для птиц и белок

В холодное время города пернатым и рыжим красавицам Северной столицы особенно необходима помощь с пропитанием.

Каждую зиму сердобольные петербуржцы вывешивают во дворах и парках кормушки, чтобы обеспечить пропитанием в холода птиц. Также горожане активно подкармливают живущих на улице животных. Издание Spb.aif.ru рассказало о том, какие продукты можно считать идеальными для рациона пернатых и хвостатых обитателей города.

В Петербурге насчитывается несколько видов птиц: чаще всего на прогулке можно встретить чижей, синиц, воробьёв, ворон, уток. Из-за быстрого обмена веществ и короткого светового дня в декабре и январе им бывает тяжело прокормить себя самостоятельно. Помочь пернатым могут кормушки, размещённые в местах их гнездования. Желательно рассмотреть вариант из дерева, так как пластик может поранить лапки.

Рацион у каждой птицы индивидуален: воробьям и синицам нравятся семечки и неочищенная крупа, засушенные ягоды рябины или боярышника. Также синички с удовольствием клюют несоленое сало и салу и сливочное масло. Для уток можно приобрести специальный комбикорм. Сороки, галки, голуби и вороны считаются всеядными. При этом стоит учитывать, что такие продукты, как свежий хлеб, соленое, копченое, жареное и еда со стола могут быть смертельно опасны для птичек.

Наконец, горожане могут помочь с подкормкой и белкам, живущим Елагином острове, в Сосновке и в Екатерининском парке. Идеальным вариантом для них станут орешки, фрукты и несоленое сало, однако ни в коем случае нельзя давать рыжим красавицам сладкое, соленое, копченое и жареное.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские приставы взыскали почти 300 тыс. рублей штрафов с нарушителей выгула собак.

Фото: Piter.TV