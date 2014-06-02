Жителям Ленобласти рассказали, что делать при укусе бешеной белки

Геннадий Онищенко рассказал жителям Ленобласти, что делать если человека укусила бешеная белка.

Эксперт в области здравоохранения и академик Российской академии наук, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко подчеркнул важность обращения в медицинское учреждение при укусе бешеной белкой.

Ситуация может оказаться крайне опасной, и незамедлительная реакция – ключевой фактор для предотвращения негативных последствий.

Особенно актуальным вопросом становится возможность укуса бешеной белкой, которая может передать опасный вирус человеку. Геннадий Онищенко подчеркнул, что даже незначительная рана от укуса животного может оказаться серьезной угрозой для здоровья.

Первоочередной мерой будет обработка места укуса антисептиком, чтобы предотвратить возможное заражение. Далее, специалисты проведут вакцинацию человека сывороткой и антирабическим иммуноглобулином.

Ранее сообщалось, что сотрудники скорой помощи Ленобласти выехали за неделю на 9 657 вызовов.

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