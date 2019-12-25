Сотрудники скорой помощи Ленобласти выехали за неделю на 9 657 вызовов

Подведены итоги выездов за прошедшую неделю службы скорой помощи Ленинградской области. Медики продолжают оперативно и эффективно реагировать на экстренные вызовы граждан.

Сотрудники скорой помощи совершили 9 657 выездов по всей Ленобласти, оказав неоценимую помощь десяткам тысяч жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Особенно важным фактором в работе службы скорой помощи является скорость реагирования на вызовы. В среднем медики прибывали к месту происшествия всего за 20 минут после получения вызова.

Среди главных категорий помощи можно выделить оказание медицинской помощи пострадавшим в автомобильных авариях. Всего ленинградские врачи оказали помощь 98 пострадавшим в таких происшествиях. Также особую заботу и внимание медики уделяли детям – 1 309 раз они выезжали по вызовам, связанным с детскими заболеваниями.

Медучреждения региона активно сотрудничали с службой скорой помощи. В результате 2 828 человек были госпитализированы в различные медицинские учреждения Ленобласти для последующего медицинского обследования и лечения.

Ранее сообщалось, что радостная тройня осчастливила родителей в родильном доме №17.

Фото: администрация Ленобласти