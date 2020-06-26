Белки в парке "Монрепо" сменили шубку к зиме

Пушистые красавицы заготавливают запасы, тем самым помогая в посадке деревьев.

Сотрудники музея-заповедника "Парк Монрепо" в Выборге наблюдают за подготовкой белок к зимнему сезону: грызуны уже сменили свои рыжие шубки на серые и практически слились с опавшими листьями на полянках. Фото с пушистыми красавицами разместили в соцсетях.

В посте напомнили, что осенью белки активнее всего делают запасы. Особенно они ценят жёлуди, которые не так часто встречаются в сосново-еловых выборгских лесах. Добычу прячут не только в дула, но и закапывают в землю. Иногда белки так увлекаются, что забывают про тайники, способствуя разрастанию дубов, орешников и каштанов.

Маленькие обитательницы "Монрепо" уже давно привыкли к людям и совсем не против принять от посетителей вкусные дары.

В Нижне-Свирском заповеднике медведи попали в объектив фотоловушки.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"