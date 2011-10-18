На территориях 19 школ и детсадов в Петербурге обновили инженерные сети

Кроме того, дорожники ремонтируют ограждения и устраняют дефекты покрытий.

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова к 1 сентября на территориях 19 школ и детских садов обновили инженерные сети. Об этом рассказали в Смольном 28 августа.

В частности, проложены новые сети у пяти школ и гимназий, школы-интерната, Морской школы, школы №755 "Региональный центр аутизма", Межрегионального центра Минтруда РФ и возле 10 садиков.

Воспитанники детских садов, школьники, преподаватели должны учиться и работать в комфортных условиях. В зоне социальных объектов предъявляем повышенные требования к вопросам безопасности. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Кроме того, дорожники ремонтируют ограждения и устраняют дефекты покрытий около образовательных учреждений.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга