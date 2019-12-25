Петербург вошел в топ регионов по числу инженерных классов

Развитие кадрового потенциала направлено на обеспечение специалистами высокотехнологичных производств.

Подготовка будущих технических специалистов стала одним из приоритетов образовательной политики Петербурга. Как рассказал глава Комитета по промышленной политике Александр Ситов, город является одним из лидеров страны по количеству открытых инженерных классов.

Результатом этой работы стал заметный сдвиг в предпочтениях молодежи: около 30% вчерашних школьников теперь идут учиться на инженеров и осваивают робототехнику. Развитие кадрового потенциала направлено на обеспечение специалистами высокотехнологичных производств. Уже в этом году образовательную инфраструктуру города дополнит кампус сквозных технологий "Сириус".

Главной задачей нового центра станет разработка роботизированных систем и реализация перспективных инженерных проектов.

Ранее мы сообщили о том, что более 8 тысяч выпускников Петербурга воспользовались пересдачей ЕГЭ.

Фото: Правительство Петербурга