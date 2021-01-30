Более 8 тысяч выпускников Петербурга воспользовались пересдачей ЕГЭ

Дополнительными днями для повторной сдачи экзаменов в этом году воспользовались более 8 тысяч одиннадцатиклассников.

В Санкт-Петербурге свыше 8 тыс. выпускников приняли участие в пересдаче Единого государственного экзамена. Дополнительные дни для повторной сдачи одного выбранного предмета прошли 8 и 9 июля.

В первый день школьники пересдавали письменную часть иностранных языков, а также экзамены по русскому языку, информатике, литературе, физике и химии. Во второй день состоялись экзамены по устной части иностранных языков, профильной и базовой математике, биологии, истории, географии и обществознанию.

Наибольшее число участников пришлось на русский язык — 1480 человек. Профильную математику повторно сдавали более 1300 выпускников, обществознание — 1380, информатику — около 1200 человек.

Для сравнения, в 2025 году возможностью пересдать ЕГЭ воспользовались около 6 тыс. выпускников. Тогда улучшить результат смогли 79% участников, у 12% баллы снизились, а еще у 8% итог остался без изменений.

Выпускникам с 200 баллами на ЕГЭ подарят красивые номера.

Фото: Piter.tv