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Юные балерины из Мариуполя пройдут мастер-классы в театре балета имени Якобсона
Сегодня, 15:58
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Юные балерины из Мариуполя пройдут мастер-классы в театре балета имени Якобсона

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Занятия разделены на две группы: младшую и старшую. Преподавателями станут знаменитости мира балета — народная артистка России Ульяна Лопаткина и педагог Академии имени Вагановой Виктория Омельницкая.

22 ученицы балетных школ Мариуполя примут участие в мастер-классах на базе известного петербургского Театра балета имени Леонида Якобсона. Для некоторых из девочек этот визит в Петербург не первый — ранее они уже отдыхали в местном лагере "Дружных", пишет spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов пригласил юных балерин из Мариуполя в Северную столицу и лично встретил их в Смольном. В течение нескольких дней девочки в возрасте от 8 до 16 лет будут посещать занятия в театре имени Якобсона. Занятия разделены на две группы: младшую и старшую. Преподавателями станут знаменитости мира балета — народная артистка России Ульяна Лопаткина и педагог Академии имени Вагановой Виктория Омельницкая. Мастер-классы будут посвящены основам классического и народного танца.

Губернатор предложил организовать выступление артистов театра Якобсона на сцене Городского дворца пионеров в Мариуполе, который восстанавливают петербургские строители. Он также одобрил инициативу мариупольских преподавателей организовать "танцевальный лагерь" для детей из Мариуполя на летних каникулах в Петербурге, пригласив к сотрудничеству Академию танца Бориса Эйфмана.

Программу пребывания девушек в культурной столице дополнили интересными экскурсиями и культурными мероприятиями.

Ранее мы сообщили о том, что команды КВН получат собственную площадку в Петербурге.

Фото: Администрация Петербурга

Теги: балет, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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