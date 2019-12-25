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Половину помещений Мытного двора продали на торгах за 170 млн рублей
Сегодня, 14:28
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Половину помещений Мытного двора продали на торгах за 170 млн рублей

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Перед использованием в помещениях придется провести капитальный ремонт.

Для помещений Мытного двора недалеко от Московского вокзала нашли инвестора. Об этом 26-го октября сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.

Объект принадлежит комитету имущественных отношений Петербурга. Мытный двор на Евгеньевской улице, 2, литера А, является объектов культурного наследия. На продажу были выставлены не все помещения, а половина. Площадь проданных помещений составляет более 4000 квадратных метров. 

Победителем торгов стало ООО "Охта Групп-Евгеньевская". Всего за лот боролись три претендента. Объект ушел с торгов за 170,1 млн рублей при начальной стоимость 169,5 млн рублей. Дальнейшее назначение помещений может быть любым. 

Так как объект находится в аварийном состоянии, ему потребуется ремонт.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Семен Альтов выкупил здание Лиговских бань, и собирается сделать там культурное пространство. 

Фото: РАД

Теги: аукцион, мытный двор, торги
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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