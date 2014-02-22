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Рост инвестиций в экономику до 3,2 трлн рублей ожидают в Ленобласти
Сегодня, 15:55
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Рост инвестиций в экономику до 3,2 трлн рублей ожидают в Ленобласти

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Обновленный прогноз социально-экономического развития был утвержден на заседании правительства Ленинградской области в четверг, 26 сентября.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил, что инвестиции в регион до 2027 года составят 3,2 триллиона рублей. Это составляет 48,9% валового регионального продукта, что соответствует уровню наиболее развитых мировых экономик.

В 2024 году ожидается более 800 миллиардов рублей инвестиций. Наибольшие вложения ожидаются в обрабатывающую промышленность. Рост инвестиций также обеспечат электроэнергетика, логистика и инфраструктурные проекты.

Обновленный прогноз социально-экономического развития был утвержден на заседании правительства Ленинградской области в четверг, 26 сентября. Согласно базовому варианту прогноза, среднегодовой прирост промышленного производства составит 2,3%.

К 2027 году объем потребительского рынка в Ленинградской области превысит 1,2 миллиарда рублей. Прирост реальной заработной платы к 2027 году составит 9,4% к уровню 2024 года. Ожидается, что среднемесячная номинальная зарплата в регионе увеличится до 98,9 тысяч рублей. Уровень безработицы не превысит 0,3%. Население региона к концу 2027 года увеличится до 2 078 000 человек.

Ранее мы сообщили о том, что региональное звание "Почетный донор" учредили в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти;  Telegram / Александр ДроZденко

Теги: ленобласть, экономика
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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