Рост инвестиций в экономику до 3,2 трлн рублей ожидают в Ленобласти

Обновленный прогноз социально-экономического развития был утвержден на заседании правительства Ленинградской области в четверг, 26 сентября.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил, что инвестиции в регион до 2027 года составят 3,2 триллиона рублей. Это составляет 48,9% валового регионального продукта, что соответствует уровню наиболее развитых мировых экономик.

В 2024 году ожидается более 800 миллиардов рублей инвестиций. Наибольшие вложения ожидаются в обрабатывающую промышленность. Рост инвестиций также обеспечат электроэнергетика, логистика и инфраструктурные проекты.

Обновленный прогноз социально-экономического развития был утвержден на заседании правительства Ленинградской области в четверг, 26 сентября. Согласно базовому варианту прогноза, среднегодовой прирост промышленного производства составит 2,3%.

К 2027 году объем потребительского рынка в Ленинградской области превысит 1,2 миллиарда рублей. Прирост реальной заработной платы к 2027 году составит 9,4% к уровню 2024 года. Ожидается, что среднемесячная номинальная зарплата в регионе увеличится до 98,9 тысяч рублей. Уровень безработицы не превысит 0,3%. Население региона к концу 2027 года увеличится до 2 078 000 человек.

Ранее мы сообщили о том, что региональное звание "Почетный донор" учредили в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти; Telegram / Александр ДроZденко