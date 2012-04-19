Региональное звание "Почетный донор" учредили в Ленобласти

Каждому обладателю звания "Почетный донор" вручат почетный знак и удостоверение к нему. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

В Ленинградской области официально учреждено звание "Почетный донор". Закон, утверждающий это звание, был принят на 51-м заседании Законодательного собрания Ленобласти в первом и третьем чтениях 25 сентября.

Согласно документу, звание "Почетный донор Ленинградской области" может быть присвоено жителям региона, которые безвозмездно сдали кровь в местных медицинских учреждениях от 20 до 40 раз. Стоит отметить, что при подсчете количества донаций не учитываются случаи, когда кровь сдавалась за плату.

Каждому обладателю звания "Почетный донор" вручат почетный знак и удостоверение к нему. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что более 5,2 млн туристов посетили Ленобласть летом 2024 года.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)