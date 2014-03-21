Инвентаризация всех бомбоубежищ пройдет в Петербурге до конца года

Проект разработан для создания единой системы инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории города в 2024 году.

Смольный представил проект постановления, который предусматривает проведение инвентаризации бомбоубежищ в Санкт-Петербурге. Документ был вынесен на антикоррупционную экспертизу 25 сентября.

Проект разработан для создания единой системы инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории города в 2024 году. В рамках этого проекта будет утверждено положение о городской комиссии по инвентаризации убежищ. В каждом районе также будут созданы подкомиссии для контроля на местном уровне.

Предполагается, что главой городской комиссии станет вице-губернатор Валерий Москаленко, ответственный за вопросы гражданской обороны. Главная цель инициативы – повысить эффективность управления объектами гражданской обороны и их готовность в чрезвычайных ситуациях.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты отозвали инициативу о поправках к курортному сбору.

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