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Инвентаризация всех бомбоубежищ пройдет в Петербурге до конца года
Сегодня, 16:21
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Инвентаризация всех бомбоубежищ пройдет в Петербурге до конца года

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Проект разработан для создания единой системы инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории города в 2024 году.

Смольный представил проект постановления, который предусматривает проведение инвентаризации бомбоубежищ в Санкт-Петербурге. Документ был вынесен на антикоррупционную экспертизу 25 сентября.

Проект разработан для создания единой системы инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории города в 2024 году. В рамках этого проекта будет утверждено положение о городской комиссии по инвентаризации убежищ. В каждом районе также будут созданы подкомиссии для контроля на местном уровне.

Предполагается, что главой городской комиссии станет вице-губернатор Валерий Москаленко, ответственный за вопросы гражданской обороны. Главная цель инициативы – повысить эффективность управления объектами гражданской обороны и их готовность в чрезвычайных ситуациях.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты отозвали инициативу о поправках к курортному сбору.

Фото: Pxhere

Теги: санкт-петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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